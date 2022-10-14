Историк моды Александр Васильев объяснил, надо ли экономить на своем стиле и как это делать грамотно

Историк моды, телеведущий Александр Васильев рассказал своим подписчикам в соцсетях про такую дилемму, как экономия на себе и своем образе. Фэшн-гуру заверил, что ничего страшного в этом слове нет. И объяснил, что это значит, и как важно подходить к вопросу разумно.
«Например, помнить:
— одна качественная вещь лучше вороха тряпья;
— покупаю вещи из расчета на несколько сезонов;
— сначала покупка базовых вещей, а затем трендовых;
— мода меняется, стиль незыблем», - объяснил эксперт у себя в Telegram.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Сам мэтр моды признался, что всегда старается быть рачительным в вопросах одежды, не брезгует секонд-хендом, покупает онлайн. И всегда ставит качество на первое место – именно оно позволит носить вещи подолгу.