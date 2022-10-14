Позади - Стамбул, сверху - чайки: Юлия Барановская показала новое фото с детьми

Юлия Барановская в четверг поделилась в соцсети фотографией, сделанной в Стамбуле. Фотосессию, судя по всему, проводили на крыше дома, откуда открывается чудесный вид на пролив. Юлия, ее дочка Яна и сын Артем сидели на восточном ковре в окружении кучи подушек, а вокруг летали огромные чайки, ожидающие, что их чем-нибудь угостят.

«Время, проведённое вместе - бесценно», - написала телеведущая под фото.

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