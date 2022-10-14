SHAMAN отрицает свое выступление в Германии

Певец Ярослав Дронов, наиболее известный как SHAMAN, в своем «Телеграм»-канале отреагировал на новости о якобы состоявшемся концерте в Германии. Артист прокомментировал видео, в котором у него на сцене отключился микрофон, и объяснил, как было дело.
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«Забавно, сегодня с удивлением узнал, что я, якобы, выступал в Германии. Это неправда! Распространенное разными телеграм-каналами и СМИ видео, где у меня во время выступления отключился микрофон, было снято 19 мая в России — на моем сольном концерте в городе Комсомольск-на-Амуре. Вот так и рождаются сплетни и слухи», - написал артист.