Сестры Кардашьян без «пластики»: нейросеть показала натуральную красоту знаменитых сестер

В США группа стримеров использовала искусственный интеллект, чтобы показать, как могли бы выглядеть знаменитые сестры Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян и Кайли Дженнер, если бы они не прибегали к помощи пластических хирургов.

Нейросети удалось воспроизвести их лица, используя натуральные исходные данные всех этих женщин. Справедливости ради, нужно отметить, что полученный результат не слишком отличается от того, как звездные сестры выглядят сейчас.

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