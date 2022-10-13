Изысканный винтаж: Кейт Миддлтон в твидовом жакете Chanel и брюках в пол вышла в свет с принцем Уильямом

На этот раз Кэтрин вместе с мужем посетили благотворительное мероприятие Coach Core в Олимпийском парке имени Елизаветы II. Уже длительное время принц Уильям курирует этот проект. Для выхода в свет Миддлтон выбрала черные брюки клеш в пол и твидовый жакет королевского синего цвета, который является винтажным.

На ней был жакет Chanel из коллекции 1995 года. Принцесса Уэльская подчеркнула свою стройность.

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