Изысканный винтаж: Кейт Миддлтон в твидовом жакете Chanel и брюках в пол вышла в свет с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон уже давно стала знаменитой персоной. Она состоит в браке с британским принцем Уильямом. Пара регулярно проводит официальные встречи. Им также несколько раз довелось появиться на публике, когда Великобритания готовилась к похоронам королевы Елизаветы II. Но не так давно траур был завершен.
За последние несколько недель принцесса Уэльская успела с визитом побывать в Северной Ирландии. В небесно-голубом пальто она посетила благотворительную организацию PIPS. А в канареечном платье жена принца Уильяма побывала в больнице, где лежат мамы с детьми. Образы она всегда продумывает до мелочей.
На этот раз Кэтрин вместе с мужем посетили благотворительное мероприятие Coach Core в Олимпийском парке имени Елизаветы II. Уже длительное время принц Уильям курирует этот проект. Для выхода в свет Миддлтон выбрала черные брюки клеш в пол и твидовый жакет королевского синего цвета, который является винтажным.
На ней был жакет Chanel из коллекции 1995 года. Принцесса Уэльская подчеркнула свою стройность.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
К слову, стоимость этого винтажного жакета варьируется от 1500 долларов до 4,118 фунтов (около 300 тысяч рублей), в зависимости от платформы реселлера.
Многие восхитились элегантностью Миддлтон. Она вновь была любезна и уделяла внимание гостям. А принцу Уильяму удалось даже попинать мяч в этот вечер.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press