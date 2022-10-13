Современно и дерзко: Зара засняла Алсу в джинсах с высокой посадкой и грубых ботинках за кулисами

А 13 октября Алсу отправилась на концерт, который прошел в «Крокусе». Она появилась за кулисами, где встретила коллегу Зару. Они решили пошептаться в гримерке. Неожиданно певица предстала в кэжуал-наряде. Она облачилась в серые джинсы с завышенной талией и черную футболку. Изюминкой образа стали модные грубые ботинки на шнуровке. Артистка подчеркнула свою стройную фигуру.

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