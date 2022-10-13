Современно и дерзко: Зара засняла Алсу в джинсах с высокой посадкой и грубых ботинках за кулисами

Алсу является одной из самых известных певиц. Она еще 20 лет назад смогла прославиться. И до сих пор артистка восхищает коллег не только вокалом, но и своим чувством стиля. Филипп Киркоров хвалил ее утонченные манеры. Недавно певица приняла участие в шоу «Маска», чем многих удивила. После пандемии она все чаще выступает на сцене.
Этой осенью Алсу уже появлялась на светских раутах. Недавно она щегольнула в белоснежном пальто и юбке макси. В ее гардеробе также множество платьев. В свои 39 лет артистка не боится экспериментировать, но вульгарных ноток в образах избегает.
А 13 октября Алсу отправилась на концерт, который прошел в «Крокусе». Она появилась за кулисами, где встретила коллегу Зару. Они решили пошептаться в гримерке. Неожиданно певица предстала в кэжуал-наряде. Она облачилась в серые джинсы с завышенной талией и черную футболку. Изюминкой образа стали модные грубые ботинки на шнуровке. Артистка подчеркнула свою стройную фигуру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алсу и Зара. Фото: соцсети звезды
«В ожидании выхода на сцену с моей дорогой Алсу. Всегда есть что обсудить и о чем поговорить», — отметила Зара.
Поклонники признались, что не видели певицу в подобных нарядах. Многие признались, что так она выглядит еще моложе. «Вы как две сестренки-близняшки», «Таки красивые», «В джинсах так непривычно видеть», «Алсу тут другая, всем бы такую маму», — стали писать подписчики.