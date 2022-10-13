Черные волосы и короткая прямая челка: «дьявольски красивая» Алена Водонаева устроила девичник

Телеведущая Алена Водонаева в четверг вечером устроила «магический девичник», на котором предстала перед гостями в необычном образе. Волосы звезды стали черными, и у нее вновь появилась короткая челка, ранее поразившая многих на премьере фильма «Корсаж».

Вдохновившись фильмом «Мумия», Алена также обзавелась рисунками на лице. В сочетании с черным платьем с изображением цепей ее образ был действительно жутким.

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