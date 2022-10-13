В чепчике щечки пухлые: Наталия Медведева запечатлелась со своим трехмесячным малышом

Наталия Медведева — известная актриса. Многие знают ее благодаря КВН. Другие наслаждались сценками с ее участием в шоу Comedy Woman. Обычно о личной жизни она рассказывает крайне редко. Уже 10 лет артистка счастлива в браке с капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. В этом году у них случилось пополнение в семье.
Медведева предпочла сосредоточиться на семье. Поэтому ее теперь редко можно увидеть на ТВ. Она растит сына Илью, которому семь лет. В 2018 году у нее родился второй ребенок, которого она редко показывает, — сын Тимофей. И летом у нее появился третий малыш. Пока она скрывает его пол и имя.
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13 октября Наталия поделилась новым фото. Она запечатлелась в домашней обстановке с малышом. Кроха был облачен в плюшевый комбинезон и чепчик. Актриса засветила его пухлые щеки.
«Любовь», — написала звезда.
Поклонники восхитились нежным кадром. Многие отметили, что младший наследник Медведевой быстро растет.
«Любуюсь вами, какие вы милые», «Как мило», «Так мальчик или девочка?», «Не хотите назвать имя?», «Столько тайн», «Вы выглядите прекрасно», — стали писать подписчики.
Наталия Медведева с третьим ребенком. Фото: соцсети звезды