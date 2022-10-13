В чепчике щечки пухлые: Наталия Медведева запечатлелась со своим трехмесячным малышом

Медведева предпочла сосредоточиться на семье. Поэтому ее теперь редко можно увидеть на ТВ. Она растит сына Илью, которому семь лет. В 2018 году у нее родился второй ребенок, которого она редко показывает, — сын Тимофей. И летом у нее появился третий малыш. Пока она скрывает его пол и имя.

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