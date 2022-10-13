«Завистливые дамы, не могут свою попу отнести в зал»: как Волочкова относится к хейтерам

Анастасия Волочкова часто становится героиней новостей и сталкивается с критикой в соцсетях. Злопыхатели умудряются высмеивать и наряды артистки, и ее внешность, и образ жизни.
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В беседе с порталом «А теперь внимание!» экс-прима Большого театра призналась, что спокойно относится к конструктивной критике, а вот на язвительные выпады хейтеров старается не реагировать.
Анастасии не нравится, когда публика пытается учить ее строить отношения, танцевать и одеваться.
«Если посмотришь на их аватарку, то это такие завистливые дамы, которые не то что ногу не могут поднять на сто восемьдесят градусов и выше, как это делаю я, а даже отнести свою попу в спортивный зал и привести ее в бесцеллюлитное состояние», — высказалась Волочкова.