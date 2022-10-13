«Мы жить друг без друга не можем»: куда пропала и почему воссоединилась группа «Тутси»

Группа «Тутси» появилась в 2004 году и быстро набрала популярность. Особенно известным стал хит «Самый самый». Несмотря на это, в 2012-м коллектив распался.

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Семь лет спустя Маша Вебер, Леся Ярославская, Таша Ростова и Ирина Ортман решили воссоединиться. В интервью сайту «А теперь внимание!» артистки рассказали, почему снова решили работать вместе.