«Мы жить друг без друга не можем»: куда пропала и почему воссоединилась группа «Тутси»

Группа «Тутси» появилась в 2004 году и быстро набрала популярность. Особенно известным стал хит «Самый самый». Несмотря на это, в 2012-м коллектив распался.
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Семь лет спустя Маша Вебер, Леся Ярославская, Таша Ростова и Ирина Ортман решили воссоединиться. В интервью сайту «А теперь внимание!» артистки рассказали, почему снова решили работать вместе.
«Мы жить друг без друга не можем. Мы на протяжении всех этих лет встречались, дружили, пели. И в какой-то прекрасный момент решили записать песню и вернуться уже масштабно», — рассказала Ортман.
Девушки признались, что за прошедшие годы повзрослели как внешне, так и профессионально. А также успели обзавестись семьями.
«Мы не пропадали. Каждый из нас занимался и профессиональными вопросами, и личными. Я регулярно выпускала свои песни и принимала участие в разных проектах», — поделилась Ирина.