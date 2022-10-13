Фигура «песочные часы»: 51-летняя Кудрявцева в комбинезоне с перьями и алых лодочках отметилась на съемках

Лера Кудрявцева давно стала одной из самых узнаваемых телеведущих в России. Она не только дружит со многими звездами, но и выведывает их тайны для шоу «Секрет на миллион». В 51 год блондинка не перестает следить за фигурой. Она постоянно хвастается новыми нарядами. При этом Лера ведет домашнее хозяйство и растит дочку Марию.
Этой осенью телеведущая особенно много снимается. Она не только ведет передачи, но и появляется на телевизионных шоу. Накануне Кудрявцева покрасовалась в костюме цвета сочной травы. А теперь она оказалась на съемках, где используется хромакей. Блондинка предстала в черном комбинезоне с открытыми плечами и перьями. Наряд дополнили алые лодочки.
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«Хромакей — создание видеоинфографики. Это зеленая ткань сзади. После накладывается цветовая электронная рирпроекция. С помощью хромакея можно поместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте. Каждый уважающий себя артист должен уметь работать с цифровой анимацией», — написала она.
Поклонники отметили, что в этом наряде Лера выглядит особенно хрупкой. Многие осыпали комплиментами телеведущую. Благодаря комбинезону ее фигура приобрела форму «песочных часов».
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды