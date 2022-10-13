Фигура «песочные часы»: 51-летняя Кудрявцева в комбинезоне с перьями и алых лодочках отметилась на съемках

Этой осенью телеведущая особенно много снимается. Она не только ведет передачи, но и появляется на телевизионных шоу. Накануне Кудрявцева покрасовалась в костюме цвета сочной травы. А теперь она оказалась на съемках, где используется хромакей. Блондинка предстала в черном комбинезоне с открытыми плечами и перьями. Наряд дополнили алые лодочки.

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