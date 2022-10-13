«Рассчитывает, что бывший муж взревнует»: Миро высмеяла Муцениеце

На днях в Сети появились слухи, что Агата Муцениеце закрутила роман со звездной сериала «Реальные пацаны» Владимиром Селивановым. Поводом для сплетен стали снимки, на которых актеров запечатлели во время поцелуя.

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По мнению Лены Миро, кадр был постановочным, а Агата специально опубликовала его, чтобы позлить бывшего мужа Павла Прилучного. Блогершу насмешил поступок артистки.

«На что рассчитывает Муципуциевна, непонятно. На то, что бывший муж взревнует? Или что поклонники скажут, что у нее наладилась личная жизнь? Утерла носы всем, ага. Слышь, Паш, у твоей бывшей Вовчик завелся! Волосы небось от ревности рвешь», — написала Лена.

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. Звезда сериала «Мажор» не засиделся в холостяках и недавно женился на коллеге Зепюр Брутян.

По материалам сайта lena-miro.ru