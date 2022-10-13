«Мне ничего не остается делать»: Волочкову вынудили распродать недвижимость

Не секрет, что помимо недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге Анастасия Волочкова имеет несколько квартир в Астрахани. В беседе с корреспондентом сайта «А теперь внимание!» балерина объяснила, почему вынуждена продавать апартаменты на берегу Волги.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Анастасия отметила, что получила недвижимость в качестве выплаты долга от бывшего избранника Игоря Вдовина. Бизнесмен занял у экс-примы Большого театра три миллиона долларов и отказался отдавать.

В итоге Вдовин «скинул» Волочковой квартиры в строящемся элитном ЖК. Одни апартаменты звезда решила оставить себе, а другие — продать.