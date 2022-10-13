«Мне ничего не остается делать»: Волочкову вынудили распродать недвижимость

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина объяснила, почему избавляется от своих квартир.

Не секрет, что помимо недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге Анастасия Волочкова имеет несколько квартир в Астрахани. В беседе с корреспондентом сайта «А теперь внимание!» балерина объяснила, почему вынуждена продавать апартаменты на берегу Волги.

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Анастасия отметила, что получила недвижимость в качестве выплаты долга от бывшего избранника Игоря Вдовина. Бизнесмен занял у экс-примы Большого театра три миллиона долларов и отказался отдавать. 

В итоге Вдовин «скинул» Волочковой квартиры в строящемся элитном ЖК. Одни апартаменты звезда решила оставить себе, а другие — продать.

«Буду с радостью вашей соседкой. Но если даже я продам все эти квартиры, то не смогу вернуть даже четвертой части из тех трех миллионов долларов. Мне ничего не остается делать, как потихоньку продавать эти квартиры», — рассказала Анастасия.

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