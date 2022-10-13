«А дочка-то где?»: подписчики Волочковой удивлены тому, как много времени балерина проводит с крестницей

Балерина Анастасия Волочкова в четверг опубликовала очередную фотографию, на которой запечатлена со своей крестницей Элизой. Эта красивая молодая девушка с недавних пор является администратором Волочковой вместо покинувшей эту должность Светланы Герасимовой и звезда российского балета активно ее пиарит.

Многим подписчикам Анастасии, между тем, кажется очень странным, что она проводит так много времени с 17-летней Элизой, а не со своей родной дочкой Ариадной. «Дочка-то где?» - вопрошают озадаченные поклонники в комментариях под постами Анастасии.

«Как же наверное обидно дочери видеть в каждом посте маму с чужой девочкой в обнимку», - полагает одна из подписчиц.

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