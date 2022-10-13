«А дочка-то где?»: подписчики Волочковой удивлены тому, как много времени балерина проводит с крестницей

Балерина Анастасия Волочкова в четверг опубликовала очередную фотографию, на которой запечатлена со своей крестницей Элизой. Эта красивая молодая девушка с недавних пор является администратором Волочковой вместо покинувшей эту должность Светланы Герасимовой и звезда российского балета активно ее пиарит.
Многим подписчикам Анастасии, между тем, кажется очень странным, что она проводит так много времени с 17-летней Элизой, а не со своей родной дочкой Ариадной. «Дочка-то где?» - вопрошают озадаченные поклонники в комментариях под постами Анастасии.
«Как же наверное обидно дочери видеть в каждом посте маму с чужой девочкой в обнимку», - полагает одна из подписчиц.
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Напомним, Ариадне Волочковой сейчас 17 лет, как и Элизе. Дочь балерины и бизнесмена Игоря Вдовина с трехлетнего возраста занимается вокалом и много раз участвовала в спектаклях своей знаменитой мамы. Тем не менее, Анастасия не раз подчеркивала, что ее дочь всего хочет добиваться самостоятельно.