Дети играли против мачехи: Павел Прилучный с молодой женой повеселился в боулинге

А вечером Прилучный также сыграл в боулинг. Дети вместе с ним выбивали страйки. Павел с нежностью позировал с возлюбленной. Однако играл он против нее с детьми. На кадрах видно, как радуется удачному удару Тимофей.

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Поклонники в свою очередь восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что не всем удается подружиться с пасынками и падчерицами. Уже вечером малыши оказались дома со своей мамой Агатой Муцениеце.