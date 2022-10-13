Дети играли против мачехи: Павел Прилучный с молодой женой повеселился в боулинге

Павел Прилучный уже давно стал популярным актером. Он снялся в десятках разных сериалах и фильмах. Примечательно, что ему особенно удаются драматические роли. Недавно вышел новый сериал «Жизнь по вызову», в котором он сыграл с Натальей Рудовой. В этом году у него случилось радостное событие — артист сыграл свадьбу с Зепюр Брутян.
На этот раз Прилучный решил свозить семью за город. Он привез молодую жену в отель в лесу, а также взял с собой детей от первого брака: Тимофея и Мию. Примечательно, что актер учил младшую наследницу кататься на велосипеде, а Брутян снимала идиллию на камеру.
А вечером Прилучный также сыграл в боулинг. Дети вместе с ним выбивали страйки. Павел с нежностью позировал с возлюбленной. Однако играл он против нее с детьми. На кадрах видно, как радуется удачному удару Тимофей.
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Поклонники в свою очередь восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что не всем удается подружиться с пасынками и падчерицами. Уже вечером малыши оказались дома со своей мамой Агатой Муцениеце.
Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды