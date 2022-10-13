«Трусы и грудь наружу»: Успенскую отчитали за прозрачное платье с декольте

Любовь Успенская превосходно выглядит и любит подчеркивать свою фигуру откровенными нарядами. Один из них 68-летняя певица продемонстрировала в соцсети.
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Королева русского шансона покрасовалась в полупрозрачном платье с глубоким декольте, декорированном легкими белоснежными перьями.
«Как многие знают, за последние годы я полностью поменяла свою команду, изменила имидж. Я всегда готова к различным экспериментам, и совсем скоро вы в этом убедитесь», — отметила Успенская.
Многие пользователи раскритиковали образ артистки.
«Вам до леди далеко»; «Вы повторяете чужие ошибки. Еще чуть-чуть, и это уже будет смешно»; «Это перебор для женщины под 70 лет. Все трусы и грудь наружу», — высказались они.
Любовь Успенская. Фото: соцсети