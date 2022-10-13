«Трусы и грудь наружу»: Успенскую отчитали за прозрачное платье с декольте

Многие пользователи раскритиковали образ артистки.

«Вам до леди далеко»; «Вы повторяете чужие ошибки. Еще чуть-чуть, и это уже будет смешно»; «Это перебор для женщины под 70 лет. Все трусы и грудь наружу», — высказались они.