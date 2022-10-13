«Ой, а на спине не сошлось»: пополневшая Бузова в топе-бюстье и мерцающей «юбке русалки» щегольнула на сцене

Ольга Бузова уже давно стала одной из самых популярных персон в стране. Она ведет несколько передач, а также дает концерты. Артистка в этом году не раз удивляла поклонников своими образами.

Она уже несколько месяцев старается вернуться в форму. Однако пока ей приходится порой маскировать изъяны фигуры с помощью нарядов.