«Ой, а на спине не сошлось»: пополневшая Бузова в топе-бюстье и мерцающей «юбке русалки» щегольнула на сцене

Ольга Бузова уже давно стала одной из самых популярных персон в стране. Она ведет несколько передач, а также дает концерты. Артистка в этом году не раз удивляла поклонников своими образами.
Она уже несколько месяцев старается вернуться в форму. Однако пока ей приходится порой маскировать изъяны фигуры с помощью нарядов.
Для Ольги обычно нет проблем, если за день у нее происходит несколько мероприятий. Так, 13 октября она отметилась на съемках у Иды Галич, где сразила всех в латексном наряде. Однако ее осудили за слишком дерзкий лук, так как в шоу участвовали школьники. Вечером артистка уже приехала на международный благотворительный фестиваль музыки «Белая трость».
Для особенного вечера Бузова выбрала образ принцессы. Она облачилась в белый топ-бюстье и длинную мерцающую юбку с пайетками. Наряд многим напомнил хвост русалки. Однако стилист предложил дополнить его перчатками. Телеведущая также похвасталась прической и макияжем.
«Я пою потрясающую песню с потрясающей девочкой, очень талантливой. Она была принцессой», — сказала звезда.
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Однако на одном из кадров поклонники заметили, что топ не до конца сошелся на спине артистки. Многие подшутили, что она снова поправилась.
«Принцесса в теле», «Драники отложились», «Ой, а на спине не сошлось», «Оля, ты сияешь», «Этот наряд тебе идет», «Просто русалочка», «Такая яркая», «Очень даже стильно», «Спина открытая, а веревки все перетянули», — прокомментировали пост подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды