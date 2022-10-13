«Ой, а на спине не сошлось»: пополневшая Бузова в топе-бюстье и мерцающей «юбке русалки» щегольнула на сцене

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Телеведущая появилась на международном благотворительном фестивале музыки «Белая трость». Она выбрала образ принцессы, но не обошлось без конфуза.

Ольга Бузова уже давно стала одной из самых популярных персон в стране. Она ведет несколько передач, а также дает концерты. Артистка в этом году не раз удивляла поклонников своими образами.

Она уже несколько месяцев старается вернуться в форму. Однако пока ей приходится порой маскировать изъяны фигуры с помощью нарядов. 

Для Ольги обычно нет проблем, если за день у нее происходит несколько мероприятий. Так, 13 октября она отметилась на съемках у Иды Галич, где сразила всех в латексном наряде. Однако ее осудили за слишком дерзкий лук, так как в шоу участвовали школьники. Вечером артистка уже приехала на международный благотворительный фестиваль музыки «Белая трость».

Для особенного вечера Бузова выбрала образ принцессы. Она облачилась в белый топ-бюстье и длинную мерцающую юбку с пайетками. Наряд многим напомнил хвост русалки. Однако стилист предложил дополнить его перчатками. Телеведущая также похвасталась прической и макияжем. 

«Я пою потрясающую песню с потрясающей девочкой, очень талантливой. Она была принцессой», — сказала звезда.

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Однако на одном из кадров поклонники заметили, что топ не до конца сошелся на спине артистки. Многие подшутили, что она снова поправилась. 

«Принцесса в теле», «Драники отложились», «Ой, а на спине не сошлось», «Оля, ты сияешь», «Этот наряд тебе идет», «Просто русалочка», «Такая яркая», «Очень даже стильно», «Спина открытая, а веревки все перетянули», — прокомментировали пост подписчики.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

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