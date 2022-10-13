«Каким трудом он мне достался»: Волочкова похвасталась своим шпагатом

Анастасию Волочкову часто критикуют из-за того, что она любит демонстрировать свой шпагат. Однако балерину ничуть не смущают нападки хейтеров.

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Артистка гордится растяжкой, которая досталась ей многочасовыми упорными тренировками.

«Если бы вы знали, каким трудом он мне достался! Ведь я пришла в балетное училище, не имея никаких профессиональных данных, растяжки, гибкости, выворотности», — поделилась Анастасия с сайтом «А теперь внимание!».

Волочкова отметила, что на шпагат садятся очень многие артисты балета и цирка. Однако обсуждается только ее растяжка.