«Кто хочет Киркорова — платит пять миллионов»: продюсер объяснил, почему «поп-король» выступает меньше, а зарабатывает больше

Российский певец Филипп Киркоров больше не входит в Топ-10 самых востребованных артистов России. Тем не менее, на его заработок остается стабильно высоким. Почему так происходит, объяснил музыкальный продюсер, бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров.

По его словам, новый директор Киркорова принял решение поднять гонорар певца за одно выступление.

«Если раньше Филипп стоил 50 000 евро в Москве, и это было 3,5 млн, то сейчас — минимум пять. И то в будний день, если уговорите. А вообще может быть и десять миллионов», — приводит слова продюсера BLITZ+.

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