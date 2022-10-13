Заобнимали маму: Агата Муцениеце забрала детей у Павла Прилучного

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что всегда мечтала стать успешной. Актриса успела сняться в сериале «Закрытая школа», а также в фильме «Честный развод».
Однако ее также знают как бывшую жену Павла Прилучного. Они восемь лет прожили вместе, но расстались в 2020 году не без скандала.
На этот раз Агата стала делиться кадрами с шопинга. Она пополнила гардероб обновками. А в это время Павел увез детей Мию и Тимофея за город. Он решил провести время с ними и своей новой женой Зепюр Брутян. Они посетили зоопарк, катались на велосипеде и играли в боулинг.
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Но 13 октября Муцениеце выложила трогательное фото. Она вернула себе наследников. Дочка и сын заключили ее в крепкие объятия. Они были в квартире актрисы, куда она вернулась после развода с Прилучным.
«Мы», — написала звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Агата хорошая мама, которая заботится о наследниках, хоть и строит карьеру. Ранее актриса признавалась, что бывший муж ее не предупреждает, когда забирает детей. Она даже узнала о Брутян из прессы, а не от него.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды