Заобнимали маму: Агата Муцениеце забрала детей у Павла Прилучного

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что всегда мечтала стать успешной. Актриса успела сняться в сериале «Закрытая школа», а также в фильме «Честный развод».

Однако ее также знают как бывшую жену Павла Прилучного. Они восемь лет прожили вместе, но расстались в 2020 году не без скандала.