«Пять часов под наркозом»: Солнцев раскрыл правду об операции по смене пола

Недавно в Сети появились слухи о том, что Гоген Солнцев решил сменить пол. Резонансную новость сообщила экс-супруга скандального шоумена Екатерина Терешкович.
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Сам блогер несколько недель не выходил на связь. В итоге с ним удалось пообщаться корреспонденту «МК».
Гоген признался, что долгое время не включал телефон, а прочитав новости, пришел в состояние шока. Солнцев заверил, что даже не думал о смене пола. По его мнению, громким заявлением бывшая жена просто попыталась очернить его.
«У Терешкович, надо думать, плохое самочувствие: ее слова всерьез вообще воспринимать не стоит. Все эти заявления — не от большого ума», — высказался Гоген.
При этом шоумен признался, что действительно делал операцию. Правда, диагноз раскрывать не стал.
«Я себя очень плохо чувствую, мне сложно говорить. У меня действительно была непростая операция. Находился 5 часов под наркозом, тяжело отходил», — подытожил Солнцев.