«Пять часов по наркозом»: Солнцев раскрыл правду об операции по смене пола

Недавно в Сети появились слухи о том, что Гоген Солнцев решил сменить пол. Резонансную новость сообщила экс-супруга скандального шоумена Екатерина Терешкович.

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Сам блогер несколько недель не выходил на связь. В итоге с ним удалось пообщаться корреспонденту «МК».

Гоген признался, что долгое время не включал телефон, а прочитав новости, пришел в состояние шока. Солнцев заверил, что даже не думал о смене пола. По его мнению, громким заявлением бывшая жена просто попыталась очернить его.