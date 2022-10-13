«Пять часов по наркозом»: Солнцев раскрыл правду об операции по смене пола

Гоген Солнцев. Фото: Global Look Press

Гоген Солнцев. Фото: Global Look Press

Гоген прокомментировал слухи.

Недавно в Сети появились слухи о  том, что Гоген Солнцев решил сменить пол. Резонансную новость сообщила экс-супруга скандального шоумена Екатерина Терешкович. 

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Сам блогер несколько недель не выходил на связь. В итоге с ним удалось пообщаться корреспонденту «МК». 

Гоген признался, что долгое время не включал телефон, а прочитав новости, пришел в состояние шока. Солнцев заверил, что даже не думал о смене пола. По его мнению, громким заявлением бывшая жена просто попыталась очернить его.

«У Терешкович, надо думать, плохое самочувствие: ее слова всерьез вообще воспринимать не стоит. Все эти заявления — не от большого ума», — высказался Гоген.

При этом шоумен признался, что действительно делал операцию. Правда, диагноз раскрывать не стал.

«Я себя очень плохо чувствую, мне сложно говорить. У меня действительно была непростая операция. Находился 5 часов под наркозом, тяжело отходил», — подытожил Солнцев.

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