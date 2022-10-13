Байсаров с новой прической: младший сын Орбакайте прогулялся по улицам Москвы

Кристина Орбакайте является популярной певицей. И хоть она привыкла быть в центре внимания, ее сыновья обычно не часто появляются на публике. Никита Пресняков играет в театре и строит карьеру певца, а вот его брат Дени Байсаров стал бизнесменом. Однако недавно они перестали даже делать публикации в соцсетях.
Примечательно, что Никита уехал в Эстонию, по данным СМИ. Отмечается, что у него есть паспорт Литвы, поэтому границу он пересек без визы. И пока сам артист не комментирует слухи, его мама приехала в Москву. А 13 октября Орбакайте повидалась с сыном Дени.
Примечательно, что в этот день сын певицы также решил прогуляться по столице. Он облачился в джинсы и плаще. Дени спрятал лицо за солнцезащитными очками. Он сделал новую прическу — каре. Бизнесмен насладился солнечной погодой.
«Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве», — заявил он.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Примечательно, что так Байсаров развеял слухи, что покинул страну. Он ранее часто уезжал в Англию и другие страны. По всей видимости, теперь сын Орбакайте не планирует новые поездки. А вот Никита пока хранит молчание, но его жена Алена на днях отметилась на вечеринке у друзей в Подмосковье. Невестка Кристины была без супруга.
Дени Байсаров. Фото: соцсети звезды