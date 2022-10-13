Байсаров с новой прической: младший сын Орбакайте прогулялся по улицам Москвы

Примечательно, что в этот день сын певицы также решил прогуляться по столице. Он облачился в джинсы и плаще. Дени спрятал лицо за солнцезащитными очками. Он сделал новую прическу — каре. Бизнесмен насладился солнечной погодой.

«Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве», — заявил он.

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