«Булку на ночь съела»: Миро подколола располневшую Нетребко

На днях в Сети появились слухи о беременности Анны Нетребко. Поклонники пришли к такому выводу, оценив снимок звезды в обтягивающем платье, подчеркивающем живот.

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Сама Анна предпочла не комментировать сплетни, а вот Лена Миро не смогла отмолчаться. Блогерша усомнилась в том, что 51-летняя артистка находится в интересном положении. По ее мнению, она просто располнела.