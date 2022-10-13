«Булку на ночь съела»: Миро подколола располневшую Нетребко

На днях в Сети появились слухи о беременности Анны Нетребко. Поклонники пришли к такому выводу, оценив снимок звезды в обтягивающем платье, подчеркивающем живот.
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Сама Анна предпочла не комментировать сплетни, а вот Лена Миро не смогла отмолчаться. Блогерша усомнилась в том, что 51-летняя артистка находится в интересном положении. По ее мнению, она просто располнела.
«Подумаешь, живот. Талия поплыла. При чем тут беременность? Явно же Анька булку на ночь съела и без кефира», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
Миро предположила, что Нетребко не стала опровергать слухи, поскольку попала в весьма неловкую ситуацию.
«Если представить себя на месте Нетребко, читающей поздравления с беременностью, когда всего лишь съела лишний батон, становится неловко. И не опровергнешь ведь, не закричишь: я только поела чуть-чуть», — подытожила блогерша.