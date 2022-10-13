Маленький краш: Нюша в комбинезоне с шортами-бермудами предстала с крохой-сыном и дочкой на празднике

Обычно артистка скрывала лицо сына, но теперь она уже не прячет мальчика от публики. Более того, на днях Нюша с мужем отправилась на детскую вечеринку. Наследников они взяли с собой. Певица щегольнула в комбинезоне с шортами-бермудами. Она принимала участие в развлечениях. Симба красовалась в пышном платье, а ее брата нарядили в поло и кремовые брюки с подтяжками.

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