Маленький краш: Нюша в комбинезоне с шортами-бермудами предстала с крохой-сыном и дочкой на празднике

Нюша является популярной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру на сцене и смогла завоевать любовь миллионов поклонников. Артистка после свадьбы с Игорем Сивовым стала реже выступать. Теперь она ставит семью на первое место. У нее подрастает дочка Серафима-Симба. А в прошлом году у нее родился сын Саффрон.
На этот раз Нюша провела первую часть осени в Москве. Она появлялась на мероприятиях и даже выступила с Егором Кридом. Также певица дала интервью, в котором посетовала, в прошлом году пережила измену. Однако мужа она простила. Недавно они снова уехали в Дубай.
Обычно артистка скрывала лицо сына, но теперь она уже не прячет мальчика от публики. Более того, на днях Нюша с мужем отправилась на детскую вечеринку. Наследников они взяли с собой. Певица щегольнула в комбинезоне с шортами-бермудами. Она принимала участие в развлечениях. Симба красовалась в пышном платье, а ее брата нарядили в поло и кремовые брюки с подтяжками.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Нюша сильная личность, так как смогла сохранить семью.
«Саффрон такой красивый светлый голубоглазый блондин», «Краш растет», «Какой чудесный мальчик», «Нюша, какая вы красавица», «Смотришь, и возникает много вопросов», «Какой у вас чудесный отдых на фоне пальм», «Сынок вырос», — стали писать подписчики.
Нюша и Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды