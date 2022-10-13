Перестал говорить по-русски: Галкин* взбесил публику очередной скандальной выходкой

Максим Галкин* продолжает гастрольный тур по Европе. В новом видео юморист анонсировал свой дополнительный концерт в Вильнюсе, который состоится 8 ноября.
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Многим пользователям Сети не понравилось, что в ролике супруг Аллы Пугачевой появился с широкой улыбкой и начал рекламировать свое шоу на иностранном языке.
«Он же вроде выступает для русскоязычной публики»; «С такой улыбкой широченной, смотреть противно»; «Продался Европе, даже от русского языка стал отказываться»; «Просто клоун», — написали они.
Напомним, Галкин* и Пугачева перебрались за границу около полугода назад. Примадонна ненадолго возвращалась в Россию, чтобы уладить дела с недвижимостью и забрать документы детей из школы. После этого певица снова улетела в Израиль.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.