Перестал говорить по-русски: Галкин* взбесил публику очередной скандальной выходкой

Максим Галкин* продолжает гастрольный тур по Европе. В новом видео юморист анонсировал свой дополнительный концерт в Вильнюсе, который состоится 8 ноября.

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Многим пользователям Сети не понравилось, что в ролике супруг Аллы Пугачевой появился с широкой улыбкой и начал рекламировать свое шоу на иностранном языке.