Почему дочь утонувшей в бассейне Софии Конкиной не взяли на воспитание близкие родственники

Около двух лет назад Владимир Конкин потерял любимую дочь. 32-летняя София утонула в бассейне фитнес-клуба.

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На момент трагедии дочери девушки Алисе было всего десять лет. Многие предполагали, что девочку возьмет на воспитание знаменитый дедушка, однако он этого не сделал.