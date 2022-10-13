Почему дочь утонувшей в бассейне Софии Конкиной не взяли на воспитание близкие родственники

Около двух лет назад Владимир Конкин потерял любимую дочь. 32-летняя София утонула в бассейне фитнес-клуба.
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На момент трагедии дочери девушки Алисе было всего десять лет. Многие предполагали, что девочку возьмет на воспитание знаменитый дедушка, однако он этого не сделал.
«Я старый мужчина. Я сегодня здесь, а завтра в реанимации. И что ребенок будет делать? Мало того, она же взрослеет и становится девушкой. Нужна женщина», — рассказал Конкин в передаче «Судьба человека».
Сыновья Владимира Алексеевича, близнецы Святослав и Ярослав, тоже не смогли оформить опекунство. 50-летние мужчины проживают за границей. Племянница временами гостит у них, а постоянно живет в семье дальней родственницы Яны.
«Быстро оформить документы на опекунство невозможно, особенно если забирать ребенка за границу. Сейчас племянница находится в Петербурге», — процитировала Святослава «Экспресс газета».