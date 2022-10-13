Зачем Александр Градский обнес могилу высоким забором

Александр Градский еще при жизни скрывал от своей кузины Натальи новость о таинственной смерти ее отца и переписал на себя все его имущество. После смерти музыканта журналисты помогли женщине разыскать кладбище, где похоронены ее родственники. Увиденное ее поразило.

«Оказалось, папа похоронен на Кузьминском кладбище. Но как только я увидела могилу, тут же вскрылось многолетнее вранье. Саша всегда говорил, что он занимается могилой. Оказалось, это не так. Памятник там всего один, установленный еще в 60-х годах моей тете и матери Александра Градского — Тамаре Градской», — рассказала она.

Наталья также подчеркнула, что Александр зачем-то обнес могилу высоким забором.

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