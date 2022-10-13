«Ну это too much»: Бузова в прозрачном корсете и латексных брюках блеснула прелестями на шоу для школьников

На этот раз оказалось, что Бузова пришла на шоу «1-11» для школьников. Она сразу встретила Галич, которая была в коротком платье-жакете. По правилам проекта, артист отвечает на вопросы из школьной программы и соревнуется в знаниях с учениками.

«Школьная программа! И ты в латексе, а я в короткой юбке», — сразу заметила ведущая.

«Ну раньше мы не могли себе такое позволить! В школе», — отметила Ольга.

«Не было денег», — пошутила Галич.