«Ну это too much»: Бузова в прозрачном корсете и латексных брюках блеснула прелестями на шоу для школьников

Ольга Бузова является известной телеведущей. Еще на шоу «Дом-2» она не раз оказывалась в неловких ситуациях. Ксения Бородина вспоминала, как ее спящую коллегу принесли на «лобное место». Теперь артистка тоже регулярно оказывается в центре внимания. Она танцует на пилоне, выбирает провокационные образы.
На этот раз Ольга отправилась на съемки для шоу Иды Галич. Она облачилась в прозрачный корсет и латексные брюки. Артистка захотела подчеркнуть свои формы. Также ей сделали яркий макияж с алой помадой и небрежную укладку с двумя пучками. Она решила похвастаться образом.
«Очень не дерзкий образ сегодня. Очень лаконичный, неяркий вообще! Вообще не в латексе! Анисекс! Ну как-то так», — с иронией заявила звезда.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
На этот раз оказалось, что Бузова пришла на шоу «1-11» для школьников. Она сразу встретила Галич, которая была в коротком платье-жакете. По правилам проекта, артист отвечает на вопросы из школьной программы и соревнуется в знаниях с учениками.
«Школьная программа! И ты в латексе, а я в короткой юбке», — сразу заметила ведущая.
«Ну раньше мы не могли себе такое позволить! В школе», — отметила Ольга.
«Не было денег», — пошутила Галич.
На этот раз поклонники осадили Бузову за такой смелый наряд. Они посчитали, что артистка не лучший пример демонстрирует детям.
«Серьезно, ты так пришла?», «Не стыдно у школьной доски стоять в латексе», «Ну это too much», «Оля, ты не поняла, куда пришла? Как можно так вырядиться! Дети смотрят», — стали писать подписчики.