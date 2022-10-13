«Разбивал от бессилия кулаки в кровь об стену»: Шатунов был на грани нервного срыва из-за Разина

Музыкальный продюсер Андрей Разин 30 ноября встретится в суде с наследниками певца Юрия Шатунова. Дата заседания появилась на официальном сайте Мосгорсуда.

Незадолго до своей смерти Шатунов выиграл суд у Разина, который пытался заполучить права на хиты группы «Ласковый май». Теперь продюсер подал апелляцию и намерен бороться с женой и детьми певца, которые унаследовали права на его творчество.

Директор Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал KP.RU, что в последние годы артист был измучен судебными тяжбами с Разиным.

«Суды с Разиным изматывали Юру. Всегда спокойный, он в последние годы был на грани нервного срыва. Просто порой вечерами разбивал от бессилия кулаки в кровь об стену. «Когда же он от меня отстанет! Нет сил уже это терпеть!» — говорил про Разина Юра. Увы, сердце не выдержало», — сказал Кудряшов.

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