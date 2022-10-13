Какие артисты ездят к Михаилу Ефремову в тюрьму

Михаил Ефремов отбывает восьмилетний срок за смертельное ДТП в центре столицы. В 2020 году пьяный актер на огромной скорости вылетел на встречку и врезался лоб в лоб в другую машину. Водитель погиб на месте, Ефремов же никаких ранений не получил.

Сестра Ефремова Анастасия рассказала «Аргументам и фактам», что на зону к артисту продолжают приезжать его друзья — Сергей Гармаш, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Василий Мищенко.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом девушка добавила, что Михаил уже снял в тюрьме два фильма и планирует выпускать еще. Тема одна — свое затворничество.