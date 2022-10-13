Камин и дубовая дверь: как выглядит гостиная принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон женаты уже 10 лет. За годы супружеской жизни они ни разу не показали свою спальню. А гостиная попала под объективы камер лишь один раз, когда герцоги принимали у себя дома Барака Обаму и его жену Мишель.

Комната у королевичей просторная, интерьер выполнен в светлых оттенках. В центре комнаты — бежевые диван и кресла с подушками с цветочным принтом.

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Также в гостиной герцогов есть мраморный камин, большая дубовая дверь и большие картины в позолоченных рамах.