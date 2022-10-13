Жена Прилучного показала новые фото с трехмесячной Тэффи

Актриса Зепюр Брутян в четверг поделилась с подписчиками новыми фотографиями и видео своего американского стаффордширского терьера по кличке Тэффи.
Щенку, который появился в семье Брутян и Павла Прилучного в начале октября, всего три месяца и Тэффи успешно продолжает очаровывать поклонников своей хозяйки своей симпатичной мордочкой и серой шерсткой, мягкость которой можно «почувствовать», просто глядя на фото.
Самой Зепюр так нравится ее собака, что она публикует ее снимки и забывает про себя.
«Себя любимую забываю выложить», - жалуется она и тут же исправляется.
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Некоторым подписчикам все же кажется, что столь известные люди, как супруга Прилучного, должны подавать своим зрителям хороший пример и вместо покупки породистых собак брать дворняг или метисов из собачьих приютов.
«Зачем вам такая? Взяли бы из приюта, там полно собак, никому не нужных», - написала одна из поклонниц.
Брутян на это ничего не ответила.