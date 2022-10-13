«Какое счастье»: постройневшая Пегова в приталенном платье с воротником «Клодин» появилась на публике

А накануне Пегова вернулась в Москву. Она отправилась на премьеру фильма. Для такого случая актриса выбрала черное приталенное платье миди с пуговицами и воротником «Клодин». Лаконичный наряд дополнили кожаные сапоги. Артистка решила покрасоваться на камеру с коллегами. Недавно она сменила цвет волос, поэтому многие поклонники не сразу ее узнали.

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