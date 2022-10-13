«Какое счастье»: постройневшая Пегова в приталенном платье с воротником «Клодин» появилась на публике

Ирина Пегова большую часть жизни посвятила кино. Ей довелось поработать с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым. Не раз артистка появлялась на телевизионных шоу. В 44 года она не перестает совершенствоваться. Звезда после участия в шоу «Ледниковый период» она похудела.
Примечательно, что Ирина недавно устроила себе отпуск. Она провела несколько дней в Нижегородской области, где гуляла на природе, собирала грибы. Актриса успела щегольнуть как в трениках, так и стильном алом пальто.
А накануне Пегова вернулась в Москву. Она отправилась на премьеру фильма. Для такого случая актриса выбрала черное приталенное платье миди с пуговицами и воротником «Клодин». Лаконичный наряд дополнили кожаные сапоги. Артистка решила покрасоваться на камеру с коллегами. Недавно она сменила цвет волос, поэтому многие поклонники не сразу ее узнали.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Какое счастье… как я рада, что мы увиделись на показе нашего кино! Танюша, поздравляю тебя с показам для нас… для зрителей и участников! Татьяна Колганова-Сквирская с дебютом в режиссуре!
Всех прекрасных артистов из небольшого драматического театра, вы влюбили меня в себя уже давно, а после нашего кино я ваша навеки! Преклоняюсь и хочу еще! Синдром отложенного счастья», – написала звезда.
Поклонники осыпали Пегову комплиментами. Многие отметили, что она похорошела.
«Ирина, доброта ваша отражается в глазах», «Вам очень идет такой цвет волос!», «Девчонки, вы прекрасны, настоящие, искренние», — прокомментировали пост подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды