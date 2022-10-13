Скрывающая замужество Мария Голубкина предстала с обручальным кольцом

Актриса Мария Голубкина несколько лет назад развелась с Николаем Фоменко и потом долго не могла устроить личную жизнь. Два года назад в Сети опубликовали фото, где артистка в свадебном платье, но эти кадры Голубкина никак не прокомментировала.

Мария решила скрывать свое личное пространство от окружающих людей. Любой вопрос журналистов о муже она оставляет без внимания.

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На премьере фильма «Корсаж» актриса появилась в гордом одиночестве. Однако на ее безымянном пальце красовалось кольцо, очень похожее на обручальное.