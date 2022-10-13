«Мне моментами не хочется жить»: Кушанашвили признался, какой крест несет с самого детства

Видеоисповедь для платформы Premier стала для журналиста Отара Кушанашвили настоящей исповедью. Под конец он даже признался, что чувствует на себе вину за смерть человека. Дело, правда, было еще в школьные годы звезды.

«Это произошло в Кутаиси. Я был учеником шестого класса, хулиганистым, привыкшим плевать на всех, - вспоминает 52-летний шоумен. - С нами училась одна девочка, и она была влюблена в пацана из другого класса. И, что несвойственно грузинским девочкам, написала ему любовную записку».

«Я выхватил ее, и, смакуя каждое слово, зачитал ее вслух. Все хохотали. Потом пришел учитель. Девочка плакала и просила перестать. Сидела, закрыв лицо руками. В Грузии не принято, чтобы девчонка открывала сердце пижону. Это ЧП в Грузии, чтобы девочка делала это публично. Но это же был ее секрет, а мы подняли ее на смех».

«И когда все расселись за парты, она убежала из класса. Закончился урок, мы вышли… К нашему классу двигалась директриса. Оказалось, что девочка выбежала из школы, побежала к железнодорожной насыпи, и после пережитого бросилась под поезд».