Внук Пугачевой впервые вышел на связь после сообщений о побеге

Кристина Орбакайте с сыном Дени. Фото: личный архив

Кристина Орбакайте с сыном Дени. Фото: личный архив

Молодой человек «потроллил» народ.

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров все же прокомментировал свое местонахождение на фоне слухов об отъезде из России. Молодой человек заверил поклонников, что у него все хорошо.

«Работаю над делами, провожу время с семьей, - заявил Байсаров, не уточнив, кого имеет ввиду, когда почти вся семья разбежалась. - А всем, кто хочет придумывать сказки - вдохновения и больше креатива!»

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом Байсаров подчеркнул, что он по-прежнему находится в Москве. Но доказательств никаких не привел.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  