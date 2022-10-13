Внук Пугачевой впервые вышел на связь после сообщений о побеге

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров все же прокомментировал свое местонахождение на фоне слухов об отъезде из России. Молодой человек заверил поклонников, что у него все хорошо.

«Работаю над делами, провожу время с семьей, - заявил Байсаров, не уточнив, кого имеет ввиду, когда почти вся семья разбежалась. - А всем, кто хочет придумывать сказки - вдохновения и больше креатива!»

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При этом Байсаров подчеркнул, что он по-прежнему находится в Москве. Но доказательств никаких не привел.