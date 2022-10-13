В Санкт-Петербурге прошли похороны 39-летнего корреспондента «Вестей» Олега Пакшина

На Смоленском кладбище северной столицы 13 октября похоронили журналиста телеканала «Россия 1» Олега Пакшина. С молодым мужчиной, жизнь которого унесла онкология, пришли проститься друзья, коллеги и зрители.

Пакшин услышал страшное слово «рак» от своего врача еще несколько лет назад. Он лечился, но при этом никогда не унывал и продолжал работать - до тех пор, пока это было возможно. После заболевания ковидом онкология стала куда агрессивнее и журналист не справился. Ему было всего 39 лет.

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