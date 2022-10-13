В Санкт-Петербурге прошли похороны 39-летнего корреспондента «Вестей» Олега Пакшина

Олег Пакшин скончался от рака

Олег Пакшин. Фото: соцсети

Олег несколько лет жил со страшным диагнозом, но коронавирус ухудшил ситуацию.

На Смоленском кладбище северной столицы 13 октября похоронили журналиста телеканала «Россия 1» Олега Пакшина. С молодым мужчиной, жизнь которого унесла онкология, пришли проститься друзья, коллеги и зрители.

Пакшин услышал страшное слово «рак» от своего врача еще несколько лет назад. Он лечился, но при этом никогда не унывал и продолжал работать - до тех пор, пока это было возможно. После заболевания ковидом онкология стала куда агрессивнее и журналист не справился. Ему было всего 39 лет.

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Олег Пакшин и Филипп Киркоров. Фото: соцсети

Коллеги, вспоминая Олега, пишут, что он был человеком с отличным чувством юмора, очень добрым, всегда готовым помочь другу или тому, кто нуждается в его помощи.

Благодаря журналисту «Вестей» были собраны деньги на операцию для хрустального мальчика Яна Кузнецова. Он также договорился с благотворительным фондом, который начал собирать средства для маленькой девочки из Северодвинска со спинальной мышечной атрофией.

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