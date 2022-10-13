В семье единственного брата Бориса Моисеева произошло новое несчастье

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press 

Этот год выдался тяжелым для родственника покойного певца.

Маркс Толкач очень тяжело переживает смерть своего младшего брата Бориса Моисеева. Из-за состояния здоровья и почтенного возраста 82-летний мужчина даже не смог прилететь, чтобы проводить артиста в последний путь.

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Беседуя с корреспондентом Prozvezd Толкач признался, что не успел он оправиться от трагедии, как на него свалилось новое несчастье: заболела супруга.

«Моя жена Людмила попала в больницу. Сейчас жду важный звонок. Надеюсь, все будет хорошо», — поделился Маркс. 

Напомним, Толкач с 2005-го года женат на Людмиле Чеснулявичюте. С любимой супругой он познакомился благодаря знаменитому брату. В свое время она была танцовщицей основанного певцом трио «Экспрессия». 

Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года. Ему было 68 лет. Причиной смерти стал третий инсульт.

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