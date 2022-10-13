Поргина рассказала об унизительной роли со свечкой в темноте

Вдова актера Николая Караченцова, Людмила Поргина, добивается от руководства «Ленкома» чтобы ей давали главные роли. Несмотря на преклонный возраст, артистка готова проводить в театре ночи на пролет.

«У меня в трудовом договоре написано, что я артистка высшей категории, а мне дают вечно массовки! Теперь я выхожу в начале спектакля, со свечкой, в темноте, прохожу через сцену, и потом должна сидеть до конца спектакля, чтобы опять пройти в темноте со свечкой. И все! За что меня так?» — негодует Поргина в разговоре с Teleprogramma.pro.

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При этом увольняться из «Ленкома» Поргина не намерена. В ближайшее время она хочет обратиться к юристам.