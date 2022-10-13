Поргина заявила, что на улице прохожие ей целуют руки

Актриса «Ленкома» Людмила Поргина продолжает публично конфликтовать с директором театра Марком Варшавером. Вдова Караченцова считает, что ее не воспринимают всерьез на работе.

«Я иду по Тверской улице – ко мне подходят люди и целуют мне руки, обнимают меня, спрашивают: «Как вы себя чувствуете? Как поживаете? Мы вас все любим!» - заявила Поргина в разговоре с Teleprogramma.pro.

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Актриса считает, что ей незаслуженно не дают главные роли. 30 лет она ухаживала за больным мужем, и этот факт. По ее мнению, не должен был отразиться на игре в «Ленкоме».