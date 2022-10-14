«Прохор зажал мне отпуск»: Шаляпин обманул свою любовницу

Прохор Шаляпин около полугода встречается с актрисой и телеведущей Ольгой Сан. За это время пара успела серьезно поругаться. Возлюбленная приревновала певца к однокурснице, с которой он весело провел время на гастролях.

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Сейчас знаменитости наладили отношения. Актриса даже собралась устроить избраннику романтический сюрприз: игру-квест с шампанским и фейерверком в финале, либо ужин в ресторане в полной темноте.