Поргина о Варшавере: «У меня в жизни не было таких унижений и оскорблений»

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала нашим журналистам о конфликте, который произошел у нее с директором театра «Ленком». Актриса считает, что ее принижают на работе, хотя в театре, наоборот всегда старались поддерживать ее.

«Знаете, такого у меня в жизни еще не было… Такие унижения, оскорбления, - мне очень трудно все это перенести. У меня нервный срыв на этом фоне. У меня гипертонический криз», - заявила актриса в разговоре с Teleprogramma.pro.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом Поргина уточнила, что из-за больного мужа не могла полноценно играть в театре, а теперь ей якобы руководство это припоминает.