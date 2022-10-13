«Очень красивая осень»: Анна Нетребко после слухов о беременности предстала в комбинезоне цвета ореха

Уже несколько дней Нетребко находится в Вене, где живет много лет. Она на днях устроила посиделки с друзьями. А вот теперь певица решила прогуляться по любимым улочкам. Она облачилась в комбинезон цвета ореха с открытым плечом. Артистка дополнила образ плащом из замши и ботинками. Она решила надеть шляпу в ковбойском стиле.

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