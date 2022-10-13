«Очень красивая осень»: Анна Нетребко после слухов о беременности предстала в комбинезоне цвета ореха

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она объездила с гастролями множество стран. Артистка не скрывает, что обычно ее концерты расписаны на год вперед. Однако в этом году она стала реже выступать, так как с ней отказались работать некоторые театры. Но звезда недавно дала концерт в Израиле и в Италии.
Певица славится своим чувством стиля. Анна любит носить броские наряды. Однако недавно ее заподозрили в беременности. Она позировала в платье, которое не скрыло изменения в фигуре. Пока на слухи артистка не отреагировала.
Уже несколько дней Нетребко находится в Вене, где живет много лет. Она на днях устроила посиделки с друзьями. А вот теперь певица решила прогуляться по любимым улочкам. Она облачилась в комбинезон цвета ореха с открытым плечом. Артистка дополнила образ плащом из замши и ботинками. Она решила надеть шляпу в ковбойском стиле.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«В последние 20 лет моей жизни очень часто мое прибывание в Нью-Йорке приходилось именно на осень. Там очень красивая осень — с красками, свечами, тыквами, красивыми столами, вкусными блюдами и, конечно, ароматами корицы, гвоздики и всякими «тыквенными» приправами.
Я очень люблю это время года, и где бы я ни находилась — я буду поддерживать традиции красивой осени», — написала звезда.
Примечательно, что если на одних фото Анна прикрыла область живота, то на других снова засветила отсутствие талии. Многие фанаты снова стали обсуждать ее фигуру.
«Ох, какая красота», «Аннушка, снова вас запишут в беременные», «Роскошный образ», «Вся Аннушка, какая она есть», «Живот округлился», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды