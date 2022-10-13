«Мое сердце не на месте! Заберу, чтобы были с мамочкой»: Ефременкова покаялась за то, что «оставила» сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова столкнулась со сложностями после того, как родила сыновей-близнецов. Звезда «Дома-2» все еще остается в клинике, ее мальчики нуждаются в присмотре докторов. А вот сама Юлия дала понять, что едва находит в себе силы, чтобы заботиться о сыновьях, которые постоянно требуют от нее внимания.

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Ефременкова «оставила» своих новорожденных карапузов и потребовала переселить детей в отдельную палату, мечтая отоспаться и прийти в себя.

«Утром я проснулась без детей. Не знаю, правильно это или нет. Но врачи и моя семья мне это настоятельно рекомендовали», — заверила Ефременкова.

При этом позже молодая мамочка стала корить себя за то, что повела себя так эгоистично.