«Умирая, Коля мне сказал»: почему вдова Караченцова отказалась работать педагогом

После череды скандалов в «Ленкоме» Людмиле Поргиной предложили другую работу. Дизайнер Аника Керимова заявила, что готова взять вдову Николая Караченцова в свою новую школу для детей на Рублевке.

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Людмила Андреевна призналась, что пока отказалась от должности педагога по актерскому мастерству. Она отметила, что прекрасно бы справилась с задачей, но не готова покинуть театр.