«Умирая, Коля мне сказал»: почему вдова Караченцова отказалась работать педагогом

Людмила Поргина. Фото: Global Look Press

Людмила Поргина. Фото: Global Look Press

Людмила Поргина держится за свою должность в театре.

После череды скандалов в «Ленкоме» Людмиле Поргиной предложили другую работу. Дизайнер Аника Керимова заявила, что готова взять вдову Николая Караченцова в свою новую школу для детей на Рублевке. 

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Людмила Андреевна призналась, что пока отказалась от должности педагога по актерскому мастерству. Она отметила, что прекрасно бы справилась с задачей, но не готова покинуть театр.

«Умирая, Коля мне сказал: «Не бросай наш второй дом — «Ленком». Это действительно мой дом», — поделилась актриса с Prozvezd.

Поргина призналась, что очень переживает из-за того, что сейчас режиссер Марк Варшавер дает ей только роли в массовке. Заслуженная артистка посчитала это просто унизительным.

«Когда я туда пришла, у меня сердце чуть не разорвалось. Рядом настоящие звезды, с которыми я выходила на сцену. А теперь я иду в темноте на заднике со свечкой в руках», — возмутилась Людмила Андреевна.

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