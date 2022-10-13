А Брутян все снимает: Прилучный показал, как учит дочку кататься на велосипеде и веселится с сыном на природе

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. Многие знают его по ролям в картинах «Закрытая школа» и «Мажор». Он долгое время был в браке с Агатой Муцениеце. Она подарила ему детей — сына Тимофея и дочку Мию. Однако в 2020 году они развелись и до недавнего времени артист умалчивал о личной жизни.
В этом году Прилучный снова женился. Он закрутил роман с Зепюр Брутян, который почти сразу перерос в серьезные отношения. Актер не пожалел денег на пышную свадьбу. Теперь он мечтает, чтобы избранница подарила ему еще детей.
Накануне Павел увез жену в Подмосковье. Он также взял с собой детей от Муцениеце. Супруги наслаждаются отдыхом на природе.
Если сначала они посетили небольшой зоопарк. На этот раз Прилучный решил научить дочку кататься на двухколесном велосипеде. Он придерживал велосипед.
А вот Тимофей катался без помощи папы. Трогательные кадры сняла Брутян.
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Позже жена актера выложила кадры, на которых позировала на траве со своей собакой. Она была облачена в наряд в спортивном стиле.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Павел — хороший папа.
«Это замечательно», «Классно, что у детей будут такие воспоминания», «Ну что за картина маслом», «Мия просто лапочка», — стали писать пользователи Сети.
Павел Прилучный с дочкой и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды