А Брутян все снимает: Прилучный показал, как учит дочку кататься на велосипеде и веселится с сыном на природе

Накануне Павел увез жену в Подмосковье. Он также взял с собой детей от Муцениеце. Супруги наслаждаются отдыхом на природе.

Если сначала они посетили небольшой зоопарк. На этот раз Прилучный решил научить дочку кататься на двухколесном велосипеде. Он придерживал велосипед.

А вот Тимофей катался без помощи папы. Трогательные кадры сняла Брутян.

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