«Я оказался продажной гнидой»: Кушанашвили рассказал, как предал дружбу с Кудрявцевой

Дружбу телевизионных персон Леры Кудрявцевой и Отара Кушанашвили омрачает неприятная история предательства. О том, как он подставил свою коллегу, 52-летний журналист рассказал в видеоисповеди на платформе Premier.

«Мы начали дружить в 1992 году. Она пришла на пробы в программу «Партийная зона». Мы подружились, — начал рассказ Отар. — Время от времени у Леры появлялись ухажеры. И однажды появилась гнида, которая чуть не заставила меня потерять лучшую подругу в жизни. Дима... Он был принцем на белом коне. Он предупреждал каждое ее желание». «Однажды мы с Лерой должны были поехать на фестиваль. Приезжаем в аэропорт, я курю, она рядом. Останавливается джип, выскакивают двое громил, за волосы берут Леру, тащат ее в машину, садятся и уезжают. Этот Дима настоял, чтобы она вернулась домой. Потом сказал, что «она больше не вернется на ТВ, забудьте про нее, она будет заниматься домом и моим хозяйством».

Однако через год Кудрявцева вернулась на телевидение. Но вместе с ней в жизни Кушанашвили снова появился ее жестокий бойфренд.

«Вдруг меня находит этот Дима, приглашает в ресторан. И рассказывает, что она вернулась на ТВ на его условиях, и предлагает следить за каждым ее шагом. Достает пачку денег... — вспоминает журналист. — Я ненавижу себя! Зарплаты ведущего отчаянно не хватало многодетному отцу. Что во мне сломалось? Я оказался продажной гнидой. И тогда я, наверное, подумал: в пекло Леру, сама напросилась, а моя семья будет жить роскошной жизнью». «Я, как ублюдочный агент, стал докладывать ему обо всех перемещениях Леры. Еще и врал, чтобы заработать больше. Временами мне не хотелось жить. Она приезжала на ТВ с синяками. Из-за меня он ее бил. Есть ли страшнее предательство? В итоге за Леру заступились, и этого абьюзера Диму побили. Но когда его били, он рассказал, как ее предал близкий друг Отар. Через день она подошла ко мне и со всего размаху на глазах у всех ударила по лицу. И плюнула в меня. Она не принимала моих извинений».

Однако через какое-то время Кудрявцева все же простила своего коллегу. Якобы ей приснился сон, что если она этого не сделает, с ними обоими случится нечто плохое. Ведущая назвала бывшего приятеля грязными словами, но в итоге они обнялись. Отар разрыдался и возблагодарил Валерию за великодушие.