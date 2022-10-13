Освежает и молодит: Кудрявцева в костюме самого модного цвета сезона со струящимися брюками появилась на съемках

Лера Кудрявцева ведет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Артистка не скрывает, что много времени уделяет работе. Хотя дома ее всегда ждут муж Игорь Гуляев и дочка Мария, которой четыре года.
Примечательно, что Лера в 51 год следит за фигурой. Она не скрывает, что в обычной жизни сама подбирает себе наряды, а вот на съемках с ней работают стилисты. В последнее время телеведущая все чаще выбирает не платья, а костюмы. Она умело скрывает изъяны фигуры.
На этот раз Кудрявцева облачилась в костюм цвета сочной травы, который стал хитом сезона. Жакет с вырезом и струящиеся брюки с высокой посадкой. Ей также сделали макияж с акцентом на глаза. Ее волосы были выпрямлены. Лера засняла, как визажист и стилист вокруг нее бегают и приводят ее в идеальный вид.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Как вам идет наряд», «Ого, какой костюм», «Вы словно молодеете», «Наряд выглядит сногсшибательно», «Ну что за прелесть», «Вы прям дива», «Это бесподобный образ! Вы куколка», «Смотритесь просто как фэшн-дива», — прокомментировали пост подписчики.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды