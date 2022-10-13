Освежает и молодит: Кудрявцева в костюме самого модного цвета сезона со струящимися брюками появилась на съемках

На этот раз Кудрявцева облачилась в костюм цвета сочной травы, который стал хитом сезона. Жакет с вырезом и струящиеся брюки с высокой посадкой. Ей также сделали макияж с акцентом на глаза. Ее волосы были выпрямлены. Лера засняла, как визажист и стилист вокруг нее бегают и приводят ее в идеальный вид.

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