«Бюстье и штанцы на бедрах! Вот так Махидевран»: Нур Феттахоглу устроила провокацию в спальне

Нур Феттахоглу после съемок в турецком сериале «Великолепный век» не поправилась ни на дюйм. Актриса все также привлекательна и может похвастаться стройной фигурой.

Историки утверждали, что Махидевран султан была одной из самых красивых наложниц в гареме султана Сулеймана. Даже Хюррем султан уступала своей сопернице там, где речь заходила о грации, миловидности, нежности и очаровании.

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Продюсеры не ошиблись, когда посчитали, что роль Махидевран султан должна достаться Нур Феттахоглу.

Кстати, в обычной жизни актриса далека от образа скромницы-черкешенки. В своем микроблоге партнерша Халита Эргенча поделилась свежим фото, устроив провокацию в спальне.

Нур Феттахоглу позировала в бюстье, накинув поверх нижнего белья джинсовую куртку, и в приспущенных на бедра штанишках.