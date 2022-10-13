«Бюстье и штанцы на бедрах! Вот так Махидевран»: Нур Феттахоглу устроила провокацию в спальне

Нур Феттахоглу. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» похвасталась шикарными внешними данными.

Нур Феттахоглу после съемок в турецком сериале «Великолепный век» не поправилась ни на дюйм. Актриса все также привлекательна и может похвастаться стройной фигурой.

Историки утверждали, что Махидевран султан была одной из самых красивых наложниц в гареме султана Сулеймана. Даже Хюррем султан уступала своей сопернице там, где речь заходила о грации, миловидности, нежности и очаровании.

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Продюсеры не ошиблись, когда посчитали, что роль Махидевран султан должна достаться Нур Феттахоглу.

Кстати, в обычной жизни актриса далека от образа скромницы-черкешенки. В своем микроблоге партнерша Халита Эргенча поделилась свежим фото, устроив провокацию в спальне.

Нур Феттахоглу позировала в бюстье, накинув поверх нижнего белья джинсовую куртку, и в приспущенных на бедра штанишках.

«Какой рельефный пресс», «Шикарная!», «Султан Сулейман такое не видал», «Оу! Смело», «Бюстье и штанцы на бедрах! Вот так Махидевран», «У султана приступ бы случился, если бы она так по гарему ходила», «Где-то всплакнул Сулейманчик», — написали фолловеры.

Нур Феттахоглу похвасталась стройной фигурой. Фото: личный архив

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